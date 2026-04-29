Яким чином наразі Україна готується до опалювального сезону?
Їх росіяни почали вибивати активно, зокрема в прифронтових регіонах, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на Міжнародному форумі згуртованості.
Водночас Шмигаль не має сумнівів, що ворог продовжить цю стратегію. Але не тільки у прифронтових областях, а по всій території України.
Він наголосив, що згуртованість має стосуватися всієї держави.
Сьогодні Європа, європейські партнери, мають бачити цей приклад. Мають використовувати досвід України та готувати свої енергосистеми до подібних загроз і ризиків.
У своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль повідомив, що Україна зокрема зосередилась ще на таких важливих аспектах:
- накопичення резервів обладнання та енергоресурсів – реакція на виклики має вимірюватися годинами або днями, але не тижнями;
- автономність: створення системи "енергетичних сот", аби кожна громада та регіон мали можливість бути енергетично незалежними.
Крім того, Україна поступово рухається вперед з імплементацією європейських норм. Зокрема йдеться про закон про об’єднання українського і європейського енергетичних ринків.
Його вже підписав президент України Володимир Зеленський. Це відбулося минулого тижня, 21 квітня.
Таким чином, можна буде інтегрувати український ринок електроенергії в енергетичний ринок Євросоюзу. Згідно зі словами Шмигаля, це також дає можливість підписувати прямі угоди на постачання електроенергії.
Росія – це не лише ворог України, але й ворог усієї Європи. Енергетичні системи для неї – одна з ключових цілей,
– нагадав Шмигаль.
Цікаво! Міністр додав, що українці вже мають свій досвід протидії "цій загрозі". Зокрема країна готова ним ділитися з партнерами.
Що ще слід знати про підготовку до наступної зими?
Володимир Зеленський раніше повідомляв, що детально обговорив з урядовцями та представниками регіонів ситуацію в областях, які відстають від графіка підготовки до наступного опалювального сезону. Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградській області, Запоріжжю, Херсону, Львівщині та місту Київ.
Він наголосив, що області мають чіткий дедлайн. І це 1 вересня 2026 року.
Водночас експерти наголошують, що у столиці є проблеми з ТЕЦ. Наприклад, Володимир Омельченко каже, що всі ТЕЦ неможливо відновити за короткий термін. Він пояснив, що на Дарницькій ТЕЦ не зможуть відновити понад 30% потужностей. А на ремонт потрібні 600 – 700 мільйонів євро, а також не менш ніж 2,5 – 3 роки роботи.