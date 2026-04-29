Яким чином наразі Україна готується до опалювального сезону?

Їх росіяни почали вибивати активно, зокрема в прифронтових регіонах, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на Міжнародному форумі згуртованості.

Водночас Шмигаль не має сумнівів, що ворог продовжить цю стратегію. Але не тільки у прифронтових областях, а по всій території України.

Він наголосив, що згуртованість має стосуватися всієї держави.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Сьогодні Європа, європейські партнери, мають бачити цей приклад. Мають використовувати досвід України та готувати свої енергосистеми до подібних загроз і ризиків.

У своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль повідомив, що Україна зокрема зосередилась ще на таких важливих аспектах:

накопичення резервів обладнання та енергоресурсів – реакція на виклики має вимірюватися годинами або днями, але не тижнями;

– реакція на виклики має вимірюватися годинами або днями, але не тижнями; автономність: створення системи "енергетичних сот", аби кожна громада та регіон мали можливість бути енергетично незалежними.

Крім того, Україна поступово рухається вперед з імплементацією європейських норм. Зокрема йдеться про закон про об’єднання українського і європейського енергетичних ринків.

Його вже підписав президент України Володимир Зеленський. Це відбулося минулого тижня, 21 квітня.

Таким чином, можна буде інтегрувати український ринок електроенергії в енергетичний ринок Євросоюзу. Згідно зі словами Шмигаля, це також дає можливість підписувати прямі угоди на постачання електроенергії.

Росія – це не лише ворог України, але й ворог усієї Європи. Енергетичні системи для неї – одна з ключових цілей,

– нагадав Шмигаль.

Цікаво! Міністр додав, що українці вже мають свій досвід протидії "цій загрозі". Зокрема країна готова ним ділитися з партнерами.

Що ще слід знати про підготовку до наступної зими?

Володимир Зеленський раніше повідомляв, що детально обговорив з урядовцями та представниками регіонів ситуацію в областях, які відстають від графіка підготовки до наступного опалювального сезону. Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградській області, Запоріжжю, Херсону, Львівщині та місту Київ.

Він наголосив, що області мають чіткий дедлайн. І це 1 вересня 2026 року.

Водночас експерти наголошують, що у столиці є проблеми з ТЕЦ. Наприклад, Володимир Омельченко каже, що всі ТЕЦ неможливо відновити за короткий термін. Він пояснив, що на Дарницькій ТЕЦ не зможуть відновити понад 30% потужностей. А на ремонт потрібні 600 – 700 мільйонів євро, а також не менш ніж 2,5 – 3 роки роботи.