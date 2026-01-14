Що відбувається у столиці з теплом та електрикою?
Зокрема він розповів про зливання води з систем опалення, пише 24 Канал з посиланням на трансляцію.
Пантелеєв спростував інформацію про те, що воду не можна зливати воду з систем у будинках, бо це нібито колапс. Згідно з його словами, плановий, передбачений захід був здійснений для того, аби не дати пошкодити будинки та внутрішні системи.
Представник КВМА наголосив: такий захід використовують навіть не у воєнні часи. Зокрема це рішення приймалося ще під час обстрілу.
Зверніть увагу! Однак замерзлих будинків немає, а заходи були доцільні та передбачені законодавством.
Водночас у Києві наразі відбуваються екстрені та аварійні відключення світла. Однак більше страждає наразі Лівий берег.
Петро Пантелеєв розповів й ситуацію про трубопроводи. Річ у тім, що 13 січня фахівці відновлювали аварійну ситуацію протягом 6 – 7 годин. Наразі тепло запускається по мікрорайону Теремки.
Але слід пам'ятати, що енергетичні об'єктиви відновлювати не просто. І процес потребує значного терміну.
Важливо! Тому конкретні терміни назвати не можна. Зокрема через погодні умови, збільшення навантаження на енергосистему.
Наразі Правий берег дещо стабілізували, а Лівий у гіршому стані у питанні енергопостачання. Проте критична інфраструктура заживлена.
Ситуація з водопостачанням та опаленням відносно контрольована. Але щодо електропостачання – протягом доби зміняються. Тому слід слідкувати за актуальною інформацією.
Здебільшого без опалення Голосіївській та Печерській райони. Також є частина в Солом'янському та Шевченківському районах.
Називати чітко терміни неможливо через ризики обстрілів. Раніше навіть були ситуації, коли "ставався відкат".
Зауважте! Наразі Близько 400 будинків у Києві перебувають без опалення.
Нагадаємо, що у найскладнішою залишається ситуація на Київщині. Про це повідомили у Міненерго.
У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження,
– розповіли у відомстві.
Ба більше, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до них відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та області тривають цілодобово. Навіть попри складні погодні умови.
Що ще відомо про ситуацію зі світлом та теплом?
- У вівторок, 14 січня, стало відомо, що частина мешканців Печерського району перебуває без опалення. Але їхня кількість поступово зменшується. Крім того, у Святошинському та Дніпровському районах близько 15% будинків було без тепла.
- Водночас у Міненерго заявили, що ситуація досить складна. Тому прогнозів щодо відновлення енергосистеми давати не можна.