Що відбувається у столиці з теплом та електрикою?

Зокрема він розповів про зливання води з систем опалення, пише 24 Канал з посиланням на трансляцію.

Читайте також Це робота не одного року: експертка розкрила феномен енергонезалежності Житомира

Пантелеєв спростував інформацію про те, що воду не можна зливати воду з систем у будинках, бо це нібито колапс. Згідно з його словами, плановий, передбачений захід був здійснений для того, аби не дати пошкодити будинки та внутрішні системи.

Представник КВМА наголосив: такий захід використовують навіть не у воєнні часи. Зокрема це рішення приймалося ще під час обстрілу.

Зверніть увагу! Однак замерзлих будинків немає, а заходи були доцільні та передбачені законодавством.

Водночас у Києві наразі відбуваються екстрені та аварійні відключення світла. Однак більше страждає наразі Лівий берег.

Петро Пантелеєв розповів й ситуацію про трубопроводи. Річ у тім, що 13 січня фахівці відновлювали аварійну ситуацію протягом 6 – 7 годин. Наразі тепло запускається по мікрорайону Теремки.

Але слід пам'ятати, що енергетичні об'єктиви відновлювати не просто. І процес потребує значного терміну.

Важливо! Тому конкретні терміни назвати не можна. Зокрема через погодні умови, збільшення навантаження на енергосистему.

Наразі Правий берег дещо стабілізували, а Лівий у гіршому стані у питанні енергопостачання. Проте критична інфраструктура заживлена.

Ситуація з водопостачанням та опаленням відносно контрольована. Але щодо електропостачання – протягом доби зміняються. Тому слід слідкувати за актуальною інформацією.

Здебільшого без опалення Голосіївській та Печерській райони. Також є частина в Солом'янському та Шевченківському районах.

Називати чітко терміни неможливо через ризики обстрілів. Раніше навіть були ситуації, коли "ставався відкат".

Зауважте! Наразі Близько 400 будинків у Києві перебувають без опалення.

Нагадаємо, що у найскладнішою залишається ситуація на Київщині. Про це повідомили у Міненерго.

У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження,

– розповіли у відомстві.

Ба більше, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до них відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та області тривають цілодобово. Навіть попри складні погодні умови.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом та теплом?