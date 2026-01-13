Що відомо про опалення та світло у різних регіонах Києва?

Складнощі з подачею теплоносія в окремих районах столиці, пише 24 Канал з посиланням на Катерину Поп – речницю Київської МВА в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона повідомила, що попри складнощі, ситуація контролюється. Однак після російського обстрілу найгірша ситуація на Лівому березі Києва.

Станом на вівторок, 13 січня, частина мешканців Печерського району перебуває без теплоносія. Однак їхня кількість зменшується. Так наразі йдеться про 20% мешканців району. Але вчора – 12 січня – їх було майже у 2 рази більше.

Зокрема у Святошинському та Дніпровському районах близько 15% будинків без тепла.

Зверніть увагу! Водночас на Лівому березі потрохи врегульовується ситуація

Подібну інформацію підтвердили у ДТЕК. Річ у тім, у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах система постраждала найбільше. Там чинні екстрені відключення світла за жорстким режимом.

Така сама ситуація у частині Голосіївського та Печерського районів – теж застосовуються екстрені відключення. Частково вони були застосовувані у Святошинському та Солом'янському регіонах, аби запобігти аваріям.

Зауважте! Оболонській, Шевченківській та Подільський райони – ситуація відносно краща. Там діють стабілізаційні графіки.

Що ще відомо про ситуацію у Києві?