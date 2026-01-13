Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу пояснив, чого Кремль хотів досягти цією тактикою. Він наголосив, що в реальності такі удари не дають результату, на який розраховує Росія.

Дивіться також Росія використовує "Шахеди" для дистанційного мінування: де зафіксували такі випадки

Удари по енергетиці не змушують суспільство "здатися"

Є військова логіка, яку часто намагаються пояснити такі атаки: бити по об'єктах, без яких важко жити, щоб зламати волю людей до спротиву. Але в реальному світі це майже ніколи не дає результату, бо населення швидко розуміє, хто є джерелом проблем.

Доктрина Дуе в теорії існує, але на практиці вона ніколи не давала результату,

– сказав Ус.

Замість того щоб вимагати капітуляції, суспільство зазвичай лише сильніше злиться на агресора.

Цікаво! Доктрина Дуе – це військова теорія італійського генерала Джуліо Дуе, сформульована у першій половині ХХ століття. Вона виходить з ідеї, що масовані авіаудари по тилу, промисловості та цивільній інфраструктурі мають зламати мораль населення і змусити державу капітулювати. На практиці ж історичний досвід показав, що такі удари рідко досягають заявленої мети і частіше лише посилюють опір суспільства.

Тиск через холод і темряву не змінює причинно – наслідкового зв'язку: відповідальність за руйнування люди покладають на того, хто запускає ракети.

Чим більше ви створюєте нам проблеми, тим більше виникає бажання помститись вам, а не скинути свій уряд,

– наголосив Ус.

Тому навіть якщо відключення виснажують і даються важко, ця стратегія не приносить Росії того, на що вона розраховує. Удари по енергетиці не перетворюються на "перемогу" в головах людей, бо вони лише підсилюють відчуття несправедливості й опір.

Чому Росія все одно продовжує цю тактику?

Попри те, що така стратегія не ламає суспільство, Росія все одно намагається грати в довгу. Ставка робиться на втому, холод і побутові труднощі, які мають накопичуватися і тиснути щодня. Але навіть у цих умовах не варто підхоплювати тон російської пропаганди, яка малює картинку неминучого "краху".

Це не призведе до того, що населення підкориться, попри те, що дуже важко, мерзнемо і сидимо без світла,

– сказав Ус.

Він додав, що ворог намагається зруйнувати відчуття перспективи і нав'язати думку, ніби виходу немає. Проте реальність, за його словами, складніша: навіть у країнах без війни трапляються серйозні економічні й енергетичні проблеми, тому сам факт труднощів не означає поразки.

Що допомагає Україні витримувати удари Росії?

Реальна картина відрізняється від тієї, яку Росія намагається нав'язати. Наслідки атак відчутні, але країна не "зупиняється" і не переходить у стан безпорадності, бо є системна робота, яка щоразу зменшує шкоду і повертає енергетику до життя.

Ми дякуємо енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти,

– наголосив Ус.

Так само важливою він назвав роботу протиповітряної оборони, яка збиває частину ракет і дронів, не даючи ворогу завдати максимальної шкоди. За його словами, саме завдяки зусиллям багатьох людей Росія не отримує того результату, який "малює" у своїй пропаганді

Сказати, що вони ставлять нас на коліно, я абсолютно не готовий,

– підкреслив Ус.

Він підсумував, що атаки продовжуються й надалі, але їхня мета не спрацьовує так, як розраховує Москва. Україна адаптується, відновлює зруйноване і зберігає здатність продовжувати спротив, навіть коли ворог намагається тиснути через побут і холод.

Що відомо про наслідки останньої масованої атаки Росії?