Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавської області.

Як "Шахеди" дистанційно мінують території у Полтавській області?

Начальник управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко розповів, що ворог цинічно застосовує дрони для дистанційного мінування мирних територій. За допомогою безпілотників окупанти переносять протитанкові міни ПТМ-3.

Такі вибухонебезпечні предмети складно виявити, а їх спрацювання може відбутися навіть без прямого контакту. Закликаємо громадян бути максимально уважними, не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про знахідки за номерами 102 або 101,

– зазначив Бондаренко.

У поліції Полтавщини розповіли про небезпеку, яку несе ПТМ-3:

Магнітний детонатор: міна може спрацювати при наближенні транспортного засобу чи іншої техніки з металевими елементами – навіть без прямого торкання.

Небезпека для цивільних: крім техніки, міна становить загрозу людям в разі зміни магнітного поля.

"Міна може бути активна або спрацьовувати від впливу металевих предметів. Навіть якщо дрон не вибухнув і впав, він може містити необережно активовані елементи, додаткові міни або сенсори, які можуть спрацювати під час наближення", – зазначили правоохоронці.

У Полтавській області виявили міни ПТМ-3, які могли переносити "Шахеди" / Фото поліції Полтавщини

Що робити, якщо ви виявили предмет, схожий на міну?

Поліцейські зазначили, що, якщо ви побачили підозрілий предмет, до нього не потрібно наближатися, торкатися його або ж пересувати.

У разі виявлення вибухонебезпечного предмета дотримуйтеся такого алгоритму:

Зупиніться на безпечній відстані (мінімум 100 м від підозрілого об'єкта). Не намагайтеся самостійно оглядати чи торкатися небезпечного предмета. Зателефонуйте 102 – поліція, або 101 – служба порятунку. За можливістю, позначте місце знахідки з безпечної відстані так, щоб інші люди знали про небезпеку.

