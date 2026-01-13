Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Полтавской области.

Как "Шахеды" дистанционно минируют территории в Полтавской области?

Начальник управления взрывотехнической службы полиции Полтавщины Артем Бондаренко рассказал, что враг цинично применяет дроны для дистанционного минирования мирных территорий. С помощью беспилотников оккупанты переносят противотанковые мины ПТМ-3.

Такие взрывоопасные предметы сложно обнаружить, а их срабатывание может произойти даже без прямого контакта. Призываем граждан быть максимально внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о находках по номерам 102 или 101,

– отметил Бондаренко.

В полиции Полтавщины рассказали об опасности, которую несет ПТМ-3:

Магнитный детонатор: мина может сработать при приближении транспортного средства или другой техники с металлическими элементами – даже без прямого касания.

Опасность для гражданских: кроме техники, мина представляет угрозу людям в случае изменения магнитного поля.

"Мина может быть активна или срабатывать от воздействия металлических предметов. Даже если дрон не взорвался и упал, он может содержать неосторожно активированные элементы, дополнительные мины или сенсоры, которые могут сработать во время приближения", – отметили правоохранители.

В Полтавской области обнаружили мины ПТМ-3, которые могли переносить "Шахеды" / Фото полиции Полтавской области

Что делать, если вы обнаружили предмет, похожий на мину?

Полицейские отметили, что, если вы увидели подозрительный предмет, к нему не нужно приближаться, касаться его или передвигать.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета придерживайтесь такого алгоритма:

Остановитесь на безопасном расстоянии (минимум 100 м от подозрительного объекта). Не пытайтесь самостоятельно осматривать или касаться опасного предмета. Позвоните 102 – полиция, или 101 – служба спасения. По возможности, обозначьте место находки с безопасного расстояния так, чтобы другие люди знали об опасности.

