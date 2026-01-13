Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Полтавской области.
Интересно "Шахедов" стало меньше: военный эксперт назвал действия СОУ, что подорвали возможности россиян к атакам
Как "Шахеды" дистанционно минируют территории в Полтавской области?
Начальник управления взрывотехнической службы полиции Полтавщины Артем Бондаренко рассказал, что враг цинично применяет дроны для дистанционного минирования мирных территорий. С помощью беспилотников оккупанты переносят противотанковые мины ПТМ-3.
Такие взрывоопасные предметы сложно обнаружить, а их срабатывание может произойти даже без прямого контакта. Призываем граждан быть максимально внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о находках по номерам 102 или 101,
– отметил Бондаренко.
В полиции Полтавщины рассказали об опасности, которую несет ПТМ-3:
- Магнитный детонатор: мина может сработать при приближении транспортного средства или другой техники с металлическими элементами – даже без прямого касания.
- Опасность для гражданских: кроме техники, мина представляет угрозу людям в случае изменения магнитного поля.
"Мина может быть активна или срабатывать от воздействия металлических предметов. Даже если дрон не взорвался и упал, он может содержать неосторожно активированные элементы, дополнительные мины или сенсоры, которые могут сработать во время приближения", – отметили правоохранители.
В Полтавской области обнаружили мины ПТМ-3, которые могли переносить "Шахеды" / Фото полиции Полтавской области
Что делать, если вы обнаружили предмет, похожий на мину?
Полицейские отметили, что, если вы увидели подозрительный предмет, к нему не нужно приближаться, касаться его или передвигать.
В случае обнаружения взрывоопасного предмета придерживайтесь такого алгоритма:
- Остановитесь на безопасном расстоянии (минимум 100 м от подозрительного объекта).
- Не пытайтесь самостоятельно осматривать или касаться опасного предмета.
- Позвоните 102 – полиция, или 101 – служба спасения.
- По возможности, обозначьте место находки с безопасного расстояния так, чтобы другие люди знали об опасности.
Фиксировали ли еще где-то в Украине дистанционные сбросы мин "Шахедами"?
Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") рассказал, что россияне модернизируют свои средства поражения, совмещая дроны типа "Шахед" с дистанционным минированием территорий. По предварительной информации, враг стремится поразить технику ГСЧС, полиции и других служб, прибывающих на место атаки.
Источники 24 Канала отмечают, что подобные мины уже находили на территории Ровенской области. При этом точное место сброса взрывчатки с беспилотников заранее предсказать невозможно.
Такую тактику россияне используют не впервые, однако сейчас она представляет еще большую угрозу из-за сложных погодных условий. Из-за толстого слоя снега мины трудно заметить, что значительно повышает опасность для спасателей и правоохранителей.