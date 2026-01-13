Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, констатировав также, что за время войны состояние российской ПВО ухудшилось.

Что ударяет по возможностям России?

Весь спектр своего вооружения Россия, как отметил генерал-лейтенант, производит самостоятельно, кое-что пытается продавать. Однако на примере Венесуэлы и того, как там показала себя российская ПВО, покупателей оружия у страны-агрессора очевидно станет меньше. Военный эксперт заметил, что, несмотря на то, что Россия сама способна производить средства противовоздушной обороны, все равно испытывает недостаток в них.

Мы наносим удары по системам ПВО в частности во временно оккупированном Крыму, а также на территории России. У нее наступает дефицит РЛС. Благодаря военным "санкциям" со стороны СОУ, а также санкционным ограничениям со стороны наших союзников, россияне все больше испытывают недостаток различных видов приборов, систем управления, навигации,

– озвучил Романенко.

Говорится обо всем том, что необходимо для производства беспилотников, ракет, где привлекаются иностранные запчасти, без которых Россия обойтись не может. Генерал-лейтенант подчеркнул, что если проанализировать количественные показатели массированных ударов по Украине, то объем средств поражения со стороны противника стал меньше.

"Если раньше они могли себе позволить применять 600 – 700 дронов и 20 – 30 ракет, то сейчас в связи с перечисленными факторами снижается возможность формирования воздушного удара. Конечно, что россияне в дальнейшем бьют по критической инфраструктуре, но тенденция к уменьшению количества средств просматривается", – подытожил Романенко.

К сведению! В ночь на 13 января Россия направила по Украине 18 баллистических ракет "Искандер-М", 7 ракет "Искандер-К", а также 293 ударных БпЛА.

Какие еще объекты были атакованы в России недавно?