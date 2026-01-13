Що відбувається з київськими магазинами?

Ситуація із забезпечення людей продуктами перебуває під контролем, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністру України Юлію Свириденко.

Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж,

– наголосила Юлія Свириденко.

У мережі активно ширилась інформація про закриття супермаркетів у Києві. Однак у ТОВ "АТБ-Маркет" офіційно спростували інформацію

Зазначається, що інформація не відповідає дійсності, є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах.

Наразі всі магазини торгівельної мережі "АТБ" у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Зокрема торгівельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням. У поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів,

– пояснили у компанії.

Важливо! Українців закликали користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та довіряти офіційним повідомленням компанії.

Що ще відомо про ситуацію з супермаркетами?

Мережею активно ширилася інформація, що у Києві та області масово закриваються супермаркети "АТБ", "Аврора", "Сільпо" та "NOVUS". Причина – відсутність електроенергії.

Центр протидії дезінформації пише, що через відключення світла у Києві можливі точкові закриття магазинів на кілька годин. Але не має масового характеру.