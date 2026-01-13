Що відбувається з київськими магазинами?
Ситуація із забезпечення людей продуктами перебуває під контролем, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністру України Юлію Свириденко.
Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж,
– наголосила Юлія Свириденко.
У мережі активно ширилась інформація про закриття супермаркетів у Києві. Однак у ТОВ "АТБ-Маркет" офіційно спростували інформацію
Зазначається, що інформація не відповідає дійсності, є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах.
У поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів,
– пояснили у компанії.
Важливо! Українців закликали користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та довіряти офіційним повідомленням компанії.
Що ще відомо про ситуацію з супермаркетами?
Мережею активно ширилася інформація, що у Києві та області масово закриваються супермаркети "АТБ", "Аврора", "Сільпо" та "NOVUS". Причина – відсутність електроенергії.
Центр протидії дезінформації пише, що через відключення світла у Києві можливі точкові закриття магазинів на кілька годин. Але не має масового характеру.