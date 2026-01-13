Чому світло вимикають по-різному?

Насамперед це пов'язане із пошкодженням електричних мереж внаслідок обстрілів, через що в окремих випадках рівномірно розподілити електроенергію просто неможливо, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

На сьогодні енергетики не можуть передати електроенергію, яка виробляється на заході країни, в інші регіони через пошкодження вузлів зв'язку – ліній електропередач та підстанцій.

Водночас імпортована електроенергія теж не доходить до споживачів в окремі регіони внаслідок пошкодження мереж.

Обʼєкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільні мережі, тому десь електроенергію подали, а десь, де відновлення потребує більше часу, ремонт іще триває,

– пояснили у відомстві.

Ба більше, від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередач інколи заживлені лише окремі будинки чи вулиці, а навіть підʼїзди одного будинку. Проте з технічних причин змінити схему постачання електрики неможливо.

Разом з тим тривалість відключень можуть збільшувати аварійні вимкнення світла, які додаються до погодинних графіків у разі перевантаження мережі чи загрози виникнення аварії.

Якщо світло є в супермаркеті чи якійсь іншій будівлі, це не свідчить про нерівномірний розподіл – це може бути заживлення від зарядної станції чи генератора,

– зауважують енергетики.

Як перевірити тривалість відключень?

Якщо навколо є світло, а в будинку немає, Міненерго радить перевірити на сайті обленерго, чи не уведені за конкретною адресою аварійні відключення електроенергії. За наявності таких вимкнень, слід почекати оновлення інформації від оператора системи розподілу.

У випадку, коли електрики немає лише у квартирі, а не в усьому будинку слід діяти інакше:

звернутися до ОСББ чи балансоутримувача, оскільки це може бути аварія чи пошкодження у будинкових мережах;

звернутися до обленерго, якщо локальної аварії у будинку не зафіксовано, і залишити заявку на обстеженні і ремонт.

Ні в якому разі не втручайтеся самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання,

– наголосили енергетики.

Зауважте! У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України застосовують заходи із обмеження споживання електроенергії. Діють графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості, пише Укренерго.

Що відомо про відключення світла 13 січня?