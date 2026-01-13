Чому світло вимикають по-різному?
Насамперед це пов'язане із пошкодженням електричних мереж внаслідок обстрілів, через що в окремих випадках рівномірно розподілити електроенергію просто неможливо, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
На сьогодні енергетики не можуть передати електроенергію, яка виробляється на заході країни, в інші регіони через пошкодження вузлів зв'язку – ліній електропередач та підстанцій.
Водночас імпортована електроенергія теж не доходить до споживачів в окремі регіони внаслідок пошкодження мереж.
Обʼєкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільні мережі, тому десь електроенергію подали, а десь, де відновлення потребує більше часу, ремонт іще триває,
– пояснили у відомстві.
Ба більше, від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередач інколи заживлені лише окремі будинки чи вулиці, а навіть підʼїзди одного будинку. Проте з технічних причин змінити схему постачання електрики неможливо.
Разом з тим тривалість відключень можуть збільшувати аварійні вимкнення світла, які додаються до погодинних графіків у разі перевантаження мережі чи загрози виникнення аварії.
Якщо світло є в супермаркеті чи якійсь іншій будівлі, це не свідчить про нерівномірний розподіл – це може бути заживлення від зарядної станції чи генератора,
– зауважують енергетики.
Як перевірити тривалість відключень?
Якщо навколо є світло, а в будинку немає, Міненерго радить перевірити на сайті обленерго, чи не уведені за конкретною адресою аварійні відключення електроенергії. За наявності таких вимкнень, слід почекати оновлення інформації від оператора системи розподілу.
У випадку, коли електрики немає лише у квартирі, а не в усьому будинку слід діяти інакше:
- звернутися до ОСББ чи балансоутримувача, оскільки це може бути аварія чи пошкодження у будинкових мережах;
- звернутися до обленерго, якщо локальної аварії у будинку не зафіксовано, і залишити заявку на обстеженні і ремонт.
Ні в якому разі не втручайтеся самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання,
– наголосили енергетики.
Зауважте! У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України застосовують заходи із обмеження споживання електроенергії. Діють графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості, пише Укренерго.
Що відомо про відключення світла 13 січня?
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори систем розподілу у Києві та на Київщині, в Одеській області та місті Дніпро змушені вводити мережеві обмеження. Попередньо опубліковані графіки погодинних відключень не діють.
В окремих регіонах також запроваджені аварійні відключення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Через нічну ракетно-дронову атаку Росії значна кількість споживачів залишилася без електроенергії у Києві та на Київщині, а також у Чернігівській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Відключення фіксуються також на Житомирщині, Харківщині та Донеччині.