Что происходит с киевскими магазинами?
Ситуация по обеспечению людей продуктами находится под контролем, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Читайте также Даже в одном доме по-разному: почему продолжительность отключений отличается
Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей,
– подчеркнула Юлия Свириденко.
В сети активно распространялась информация о закрытии супермаркетов в Киеве. Однако в ООО "АТБ-Маркет" официально опровергли информацию
Отмечается, что информация не соответствует действительности, является фейковой, имеет признаки манипуляции общественным мнением и может рассматриваться как сознательная информационная кампания, направлена на дестабилизацию общественных настроений в уже сложных для страны условиях.
В единичных случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей,
– объяснили в компании.
Важно! Украинцев призвали пользоваться исключительно проверенными источниками информации и доверять официальным сообщениям компании.
Что еще известно о ситуации с супермаркетами?
Сетью активно распространялась информация, что в Киеве и области массово закрываются супермаркеты "АТБ", "Аврора", "Сильпо" и "NOVUS". Причина – отсутствие электроэнергии.
Центр противодействия дезинформации пишет, что из-за отключения света в Киеве возможны точечные закрытия магазинов на несколько часов. Но не имеет массового характера.