Які проблеми виникають з генераторами взимку?
Однак річ у тім, що проблеми з експлуатацією дизельних генераторів дійсно можуть виникати через - паливо або нестачу догляду, пише 24 Канал з посиланням на експерта у галузі енергетики Святослава Павлюка.
Швидше за все, і комунальні підприємства, і комерційні підприємства, закуповували дизель в резерві, і цей дизель, швидше за все, був літній, і він просто банально запарафінився і треба з ним щось зробити.
Це був не зимовий дизель. Тому це є каталізатором проблем з цими генераторами. Водночас інших проблем виникати не повинно.
Труднощів не має бути зокрема у разі наявності нормального моторесурсу та регулярного обслуговування, як от, наприклад, заміни мастила.
Якщо в генератора нормальний моторесурс, якщо в ньому замінювали масло, його обслуговували, так само як автомобільний двигун, то в принципі він мав би працювати без особливих проблем,
– сказав експерт.
Зауважте! Святослав Павлюк зазначив: дизельні двигуни тим більше є безпечніші, тому що паливо не загориться.
Що відомо про ситуацію з магазинами у Київській області та столиці?
Системних закриттів супермаркетів у столиці та Київщині зокрема немає. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.
Серед складнощів, які відзначає бізнес, – обладнання в магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження та затяжні морози, що ускладнює сервісне обслуговування,
– пояснив міністр.
Тобто іноді супермаркети тимчасово зачиняються на час для розв'язання проблем. Але потім – відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок.
Він додав: сьогодні всі ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів:
- самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву;
- у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати тощо.
Зверніть увагу! Потрібно, аби подібна можливість зберігалася і надалі, якщо довгі відключення світла триватимуть.
Що ще відомо про ситуацію з магазинами?
- Днями у мережі з'явилася інформація, що нібито у Києві та Київській області масово закриваються супермаркети "АТБ", "Аврора", "Сільпо" та "NOVUS" тощо. Причиною називали відсутність електроенергії. Мовляв, генератори не витримують навантаження.
- Однак можливі тільки точкові закриття магазинів на кілька годин через проблеми зі світлом. Однак закриття не має масового характеру.