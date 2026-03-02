Що відомо про відключення світла в Україні?

Кого саме це стосується, пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України До розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією не менше 80% споживачів, приєднаних до однієї лінії, не будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Шмигаль пояснив, що у понеділок, 2 березня, уряд України за ініціативи Міністерства енергетики вніс відповідні зміни до нормативних актів. Вони напрацьовані на виконання рішення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Таким чином держава заохочує встановлення нових об’єктів розподіленої генерації та залучення їхніх потужностей до загальної енергосистеми,

– додав міністр енергетики.

Це робиться для того, аби:

енергетика України стала сильнішою та стійкішою до ворожих атак;

вдалося забезпечити додатковий ресурс для балансування генерації та споживання.

Також уряд запроваджує дієвий механізм, який гарантує, що перевагами скористаються саме ті, хто має на це право. Яким чином це працюватиме? Оператор системи розподілу буде аналізувати фактичні обсяги покриття розподіленою генерацією споживачів.

Якщо вони становитимуть менше 80%, до таких ліній застосують погодинні графіки,

– наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо! Росія продовжує атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Міненерго. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Що ще слід знати щодо відключень світла?