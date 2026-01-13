Какие проблемы возникают с генераторами зимой?
Однако дело в том, что проблемы с эксплуатацией дизельных генераторов действительно могут возникать из-за - топливо или недостатка ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта в области энергетики Святослава Павлюка.
Скорее всего, и коммунальные предприятия, и коммерческие предприятия, закупали дизель в резерве, и этот дизель, скорее всего, был летний, и он просто банально запарафинился и надо с ним что-то сделать.
Это был не зимний дизель. Поэтому это является катализатором проблем с этими генераторами. В то же время других проблем возникать не должно.
Трудностей не должно быть в частности при наличии нормального моторесурса и регулярного обслуживания, как вот, например, замены масла.
Если у генератора нормальный моторесурс, если в нем заменяли масло, его обслуживали, так же как автомобильный двигатель, то в принципе он должен работать без особых проблем,
– сказал эксперт.
Заметьте! Святослав Павлюк отметил: дизельные двигатели тем более безопасны, потому что топливо не загорится.
Что известно о ситуации с магазинами в Киевской области и столице?
Системных закрытий супермаркетов в столице и Киевской области в частности нет. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.
Среди сложностей, которые отмечает бизнес, – оборудование в магазинах иногда выходит из строя из-за большой нагрузки и затяжных морозов, что затрудняет сервисное обслуживание,
– пояснил министр.
То есть иногда супермаркеты временно закрываются на время для решения проблем. Но потом – сразу же открываются после ремонта генератора или устранения других технических неполадок.
Он добавил: сегодня все ритейлеры прилагают максимальные усилия, чтобы создать условия для поддержки потребителей:
- самостоятельно обустраивают зоны для зарядки и обогрева;
- в некоторых магазинах есть возможность работать или отдыхать и тому подобное.
Обратите внимание! Нужно, чтобы подобная возможность сохранялась и в дальнейшем, если длинные отключения света будут продолжаться.
Что еще известно о ситуации с магазинами?
- На днях в сети появилась информация, что якобы в Киеве и Киевской области массово закрываются супермаркеты "АТБ", "Аврора", "Сильпо" и "NOVUS" и другие. Причиной называли отсутствие электроэнергии. Мол, генераторы не выдерживают нагрузки.
- Однако возможны только точечные закрытия магазинов на несколько часов из-за проблем со светом. Однако закрытие не имеет массового характера.