Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, підкресливши, що все, що для цього потрібно – це професійна, адекватна і відповідальна команда на місцях.
Енергонезалежність міст: малі ОТГ вже діють, великі громади – ні
Те, що зроблено сьогодні у Житомирі – це, як наголосила Войціцька, робота не одного дня і року. Вона пригадала, що коли була нардепом (у період 2014 – 2019 років), то відвідувала Житомир в межах офіційних візитів, зустрічалась там з колишнім міським головою Сергієм Сухомлином.
Він, з її слів, зміг сформувати потужний колектив і працював разом з міжнародними партнерами, аби знаходити рішення, які дозволили б зробити Житомир стійким до всіх можливих викликів.
"Це результат відповідального лідера, який розумів важливість того, що треба бути енергетично незалежним містом, а також ефективним для того, щоб не викидати грші просто у повітря, як це робить багато міст. Вони марнують кошти на опалення приміщень, коли коефіцієнт корисної дії від цього тепла становить 30 – 40%. Решта через дірки в даху, неефективність вікон виходить назовні", – озвучила Войціцька.
Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine наголосила, що сьогодні особливо такі великі населені пункти як Київ, який завжди був не дефіцитним, а профіцитним містом, а також Харків і Одеса, за наявності бажання точно можуть втілити приклад Житомира.
В набагато менших громадах я на власні очі бачила, коли люди там розуміють важливість енергонезалежності, знаходять шляхи, яким чином починати реалізовувати схожі проєкти. Все, що потрібно – воля, бажання, відповідальний лідер, який би супроводжував і контролював цю роботу,
– підсумувала Войціцька.
Які кроки були здійснені в Житомирі?
В місті за підтримки USAID змонтували декілька газових когенераційних установок, які спроможні одночасно виробляти електричну й теплову енергію для ТЕЦ і котелень. Нині вони генерують орієнтовно 1,7 МВт електрики, після запуску третьої – 2,8 МВт. Загалом Житомир має намір обладнати 6 установок.
В Житомирі збудували першу ТЕЦ на трісці (деревних відходах), це дало змогу мати додатково 1,1 МВт електроенергії й стало можливим завдяки кредиту ЄБРР. Крім того, було встановлено 800 сонячних панелей біля головної каналізаційної станції, їхня потужність становить майже 0,4 МВт. Низка медичних і соціальних закладів також обладнана сонячними панелями.
Були замінені старі лампи розжарювання (18 тисяч одиниць) на світлодіодні. Це дало змогу скоротити споживання електроенергії у мережі зовнішнього освітлення майже на 50%. Також в місті замінили старі труби, це зменшило витоки води й знизило навантаження на насосне обладнання. Водоканал зміг зменшити споживання електроенергії орієнтовно на 27%.