Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, підкресливши, що все, що для цього потрібно – це професійна, адекватна і відповідальна команда на місцях.

Енергонезалежність міст: малі ОТГ вже діють, великі громади – ні

Те, що зроблено сьогодні у Житомирі – це, як наголосила Войціцька, робота не одного дня і року. Вона пригадала, що коли була нардепом (у період 2014 – 2019 років), то відвідувала Житомир в межах офіційних візитів, зустрічалась там з колишнім міським головою Сергієм Сухомлином.

Він, з її слів, зміг сформувати потужний колектив і працював разом з міжнародними партнерами, аби знаходити рішення, які дозволили б зробити Житомир стійким до всіх можливих викликів.

"Це результат відповідального лідера, який розумів важливість того, що треба бути енергетично незалежним містом, а також ефективним для того, щоб не викидати грші просто у повітря, як це робить багато міст. Вони марнують кошти на опалення приміщень, коли коефіцієнт корисної дії від цього тепла становить 30 – 40%. Решта через дірки в даху, неефективність вікон виходить назовні", – озвучила Войціцька.

Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine наголосила, що сьогодні особливо такі великі населені пункти як Київ, який завжди був не дефіцитним, а профіцитним містом, а також Харків і Одеса, за наявності бажання точно можуть втілити приклад Житомира.

В набагато менших громадах я на власні очі бачила, коли люди там розуміють важливість енергонезалежності, знаходять шляхи, яким чином починати реалізовувати схожі проєкти. Все, що потрібно – воля, бажання, відповідальний лідер, який би супроводжував і контролював цю роботу,

– підсумувала Войціцька.

Які кроки були здійснені в Житомирі?