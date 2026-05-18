Про це 18 травня повідомила патрульна поліція України.

Які деталі нападу?

У поліції розповіли, що патрульні у Житомирі днями отримали повідомлення про чоловіка, що поранив двох людей. Дорогою на виклик вони помітили людину, що перебігала дорогу із ножем у руках.

Поліцейські зупинились на безпечній відставні, дістали табельну зброю та наказали зловмиснику кинути ніж на землю. Після виконання вимог правоохоронців ймовірного нападника затримали.

Водночас інший екіпаж отримав повідомлення про пораненого чоловіка неподалік. Зазначається, що у постраждалого була кровотеча, тож патрульні наклали йому турнікет та оклюзійні пов'язки.

До приїзду медиків інспектори контролювали стан пораненого. Згодом його ушпиталили. Також відомо ще про одного потерпілого, якого ушпиталили лікарі швидкої,

– додали у поліції.

Поліцейські встановили особу затриманого. Ним виявився військовий у розшуку через самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – замах на вбивство та замах на кримінальне правопорушення.