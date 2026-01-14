Такое мнение 24 Каналу высказала член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, отметив, что говорится о количестве и домов, и генераторов. Кроме того, важным остается вопрос о финансировании.

Смотрите также Двойной удар, – полковник запаса разобрал, чем ВСУ создают блэкаут на территории России

О решении подключать к генераторам дома

Член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine объяснила, что присоединение генераторов, которые бы обеспечивали достаточный объем электроэнергии для домов, где отсутствует теплоснабжение, могло бы действительно стать спасительными действиями.

Однако неизвестно, какое количество этих домов по состоянию на сейчас. После последних обстрелов в Киеве снова ухудшилась ситуация с теплоснабжением, особенно в многоквартирные дома.

Поэтому идея замечательная, но есть вопрос – сколько есть таких генераторов, на какое количество потребителей рассчитана, сколько домов обеспечат этим источником, кто будет платить за топливо к генераторам,

– подчеркнула она.

Войцицкая добавила, что эти вопросы можно было бы решить еще летом, готовясь к возможной сложной ситуации в столице зимой. Даже сейчас власть должна быть готова к худшему и готовиться к следующей зиме.

Заметьте! В одном из районов столицы подразделения ГСЧС уже разместили 5 генераторов. Благодаря этому удалось обеспечить электроэнергией 20 жилых домов и поликлинику.

Как Киев переживает отключение света?