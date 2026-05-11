Что известно о новом визите Писториуса в Украину?

По данным СМИ, Борис Писториус прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров по расширению сотрудничества в оборонной сфере.

В начале своей поездки, которая не анонсировалась заранее из соображений безопасности, немецкий министр заявил, что в рамках новых проектов основное внимание будет уделяться совместной разработке новейших беспилотных систем вооружения всех дальностей действия.

Писториус рассказал информационному агентству dpa, что хочет воспользоваться опытом Украины в разработке высокотехнологичного оружия. По мнению главы немецкого Минобороны, сотрудничество между двумя странами следует и дальше расширять.

Кроме того, Писториус считает, что немецкое правительство стремится дальнейших совместных немецко-украинских предприятий.