Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также 90 миллиардов в обмен на налоги: ЕС может изменить условия для финансирования Украины

Соглашается ли Писториус с Мерцом?

Отвечая на вопросы журналистов 28 апреля, Борис Писториус высказался о резонансном заявлении канцлера Германии о вариантах окончания войны в Украине.

Оценка о том, что Украина, возможно, в конце этой войны– если она, надеюсь, скоро завершится– вынуждена будет отдать ту или иную территорию, признает даже сам украинский президент. Поэтому это не является особым сообщением,

– сказал министр обороны.

Напомним, На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что возможное мирное урегулирование между Россией и Украиной может включать территориальные уступки со стороны Киева. В таком случае, по его словам, решение, вероятно, придется выносить на всеукраинское голосование.

Он также подчеркнул, что для формирования общественной поддержки такого соглашения президент Владимир Зеленский должен получить от ЕС четкие гарантии перспектив будущего членства Украины.

Кроме этого, Мерц высказался относительно сроков вступления Украины в Евросоюз. По его словам, прогнозы о 1 января 2027 года, которые ранее озвучил президент Украины, слишком оптимистичны. Канцлер Германии считает, что вступление даже до 2028 года нереально.

Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала отметил, что даже если Венгрия не будет мешать Украине в Евросоюзе, это не открывает путь к мгновенному членству. Денисенко объяснил, что вопрос вступления сейчас упирается не в Будапешт, а в позицию Франции и Германии, которые прямо говорят об отсутствии быстрого сценария.

Украине предлагают "теневое членство": что это?