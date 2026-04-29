Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чи погоджується Пісторіус з Мерцом?

Відповідаючи на запитання журналістів 28 квітня, Борис Пісторіус висловився про резонансну заяву канцлера Німеччини щодо варіантів закінчення війни в Україні.

Оцінку про те, що Україна, можливо, наприкінці цієї війни – якщо вона, сподіваюся, скоро завершиться – змушена буде віддати ту чи іншу територію, визнає навіть сам український президент. Тож це не є якимось особливим повідомленням,

– сказав міністр оборони.

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що можливе мирне врегулювання між Росією та Україною може включати територіальні поступки з боку Києва. У такому разі, за його словами, рішення, ймовірно, доведеться виносити на всеукраїнське голосування.

Він також наголосив, що для формування суспільної підтримки такої угоди президент Володимир Зеленський має отримати від ЄС чіткі гарантії щодо перспектив майбутнього членства України.

Окрім цього, Мерц висловився щодо термінів вступу України до Євросоюзу. За його словами, прогнози про 1 січня 2027 року, які раніше озвучив президент України, є занадто оптимістичними. Канцлер Німеччини вважає, що вступ навіть до 2028 є нереальним.

Зверніть увагу! Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що навіть якщо Угорщина не заважатиме Україні в Євросоюзі, це не відкриває шлях до миттєвого членства. Денисенко пояснив, що питання вступу зараз упирається не в Будапешт, а в позицію Франції та Німеччини, які прямо говорять про відсутність швидкого сценарію.

