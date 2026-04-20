Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Про який статус йдеться?

Володимир Зеленський розглядає вступ до Євросоюзу як одну з ключових гарантій у межах потенційної мирної угоди та наполягає, що Україна могла б приєднатися до блоку вже у 2027 році. Однак найбільші країни ЄС скептично поставилися до ідеї Єврокомісії спростити процедуру розширення, щоб швидше надати Києву переваги членства.

Зокрема, Берлін пропонує статус "асоційованого членства". У такому разі Україна могла б брати участь у зустрічах міністрів і лідерів ЄС, але без права голосу та без автоматичного доступу до спільного бюджету блоку.

Натомість Франція називає подібний проміжний варіант "статусом інтегрованої держави". Він передбачає, що доступ до Спільної аграрної політики та фінансування ЄС буде відкладений до моменту повноцінного вступу.