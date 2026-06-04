Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив обізнаний з процесами посадовець ЄС.

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У ЄС 4 червня відбулось позачергове засідання робочої групи Ради ЄС, де готували документи щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Очікується, що документи на затвердження послам ЄС можуть передати уже 5 червня або наступного тижня.

Робоча група ЄС з розширення розглядає два проєкти спільної позиції щодо першого кластера для України та Молдови. Після цього їх винесуть на затвердження Комітету постійних представників Coreper, де рішення має бути ухвалене всіма 27 державами-членами.

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Кластер "Основи" може бути відкритий лише після того, як спільну позицію буде затверджено Радою ЄС.

У спільній позиції ЄС, прописані так звані "контрольні показники" – вимоги, необхідні для закриття кластера.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови до ЄС заплановане на 15 червня.

Водночас Мадяр повідомляв, що Угорщина погодиться розблокувати відкриття переговорних кластерів лише після узгодження питання щодо угорської нацменшини в Україні.

3 червня прем'єр Угорщини заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо цього питання.