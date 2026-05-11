Що відомо про новий візит Пісторіуса в Україну?

За даними ЗМІ, Борис Пісторіус прибув до української столиці для проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній сфері.

На початку своєї поїздки, яка не анонсувалась заздалегідь з міркувань безпеки, німецький міністр заявив, що у межах нових проєктів основна увага приділятиметься спільній розробці новітніх безпілотних систем озброєння всіх дальностей дії.

Пісторіус розповів інформаційній агенції dpa, що хоче скористатися досвідом України у розробленні високотехнологічної зброї. На думку глави німецького Міноборони, співпрацю між двома країнами слід і далі розширювати.

Окрім того, Пісторіус вважає, що німецький уряд прагне подальших спільних німецько-українських підприємств.