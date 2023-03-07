Щоб виправити це, народна депутатка України Інна Совсун разом з командою та спільно з ГО "ЛГБТ-військові за рівні права" та "Точка опори ЮА – NGO Fulcrum UA" 9 місяців працювали над законопроєктом про реєстровані партнерства. 7 березня вона подала його на реєстрацію.

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Прийняття законопроєкту на часі

Відтак депутати матимуть 5 днів, щоб підписати відповідний законопроєкт. У разі його підтримки Верховною Радою, законопроєкт нарешті допоможе парам визначити:

взаємні права та обов'язки,

питання володіння майном,

спадку,

соціального захисту,

прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

Нічого екстраординарного. Все те, що завжди, за замовчуванням, було доступно різностатевим парам в Україні,

– підкреслила Інна Совсун.

Зараз же одностатеві пари, зокрема, й військовослужбовці, утискаються у правах на законодавчому рівні. Вони не можуть не те що зареєструвати свої стосунки, а й ні потрапити у реанімацію до коханих, ані переписати майно на партнера, ані навіть поховати кохану людину у випадку її загибелі, зокрема, на фронті.

Ба більше, війна лише загострила необхідність підтримки впровадження реєстрованих партнерств. Адже представники ЛГБТ+ сьогодні щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими. Вони є у різних підрозділах, видах та родах військ України: в ССО, теробороні, Правому секторі, Нацгвардії, зенітно-ракетних військах, аеророзвідці, парамедиками тощо.

Відтак законопроєкт дозволить надати юридичний захист громадянам України, зокрема й тим, хто захищає її безпеку. "І це ще одне, що робить нас із pociянами просто біологічно різними видами. В Україні людська гідність і свобода – це справжні цінності", – написала депутатка.

Законопроєкт повинен виправити несправедливість

Як підкреслила сама Інна Совсун, причиною такої роботи була не вимога західних союзників України, а необхідність виправити несправедливість у суспільстві.

Мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше – я бачуся, я говорю з ЛГБТ-військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших,

– наголосила вона.

Ба більше, й українське суспільство дозріло до того, щоб "вирватися з pociйських скрєп і совкового світогляду". Це, зокрема, доводять соціальні опитування, згідно з якими 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ-люди повинні мати право на цивільні партнерства.

Зверніть увагу! Реєстровані партнерства — це інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.