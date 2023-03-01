Один з наречених, Віталій Царюк, повідомив у своєму фейсбуці про рішення подати заявку на шлюб. Царюк є членом моніторингової мережі правозахисного ЛГБТ Центру Наш світ.

Дивіться також Гомосексуальність не злочин: Папа Римський закликав священників змінити ставлення до ЛГБТ

ЛГБТ-парі відмовили у реєстрації шлюбу

Віталій розповів, що вони вирішили подати заявку на шлюб у Дії, оскільки застосунок не перевіряє стать заявників. Пара не плекала марних надій і розуміла, що їм прийде відмова. У підсумку саме так і сталося.

Віталій Царюк у коментарях під дописом опублікував скриншот з текстом відмови.



ЛГБТ-парі відмовили у реєстрації шлюбу / Скриншот

"Звісно, ми не живемо у світі рожевих поні. Заявка розглядається добу, після чого нам прийде відмова, і ми це розуміємо. Але так хотілося трохи відчути себе рівноцінною людиною", – писав Віталій.

Віталій повідомив, що вони з Віктором вже мають стосунки протягом семи років, але їхнє партнерство не має жодного офіційного статусу від держави. Це означає, що він не має права отримати результати медичного обстеження свого партнера, так як ці дані є конфіденційними і повідомляються тільки нареченим згідно з Сімейним кодексом.

Я все ще не можу бути вписаний в сімейну страховку партнера. У разі моєї смерті, Віктору треба буде сплатити податок 5% від вартості мого майна (а у випадку хати це дуже дорого), що йому перейде за заповітом, який треба укласти за гроші, чого не сплачують люди в зареєстрованому шлюбі. Спільне набуте майно за ці 7 років все ще не належать нам обом. А це – купа техніки, велосипеди і одна недобудована хата,

– пояснив Віталій Царюк.

У Дії можуть зареєструвати шлюб тільки особи різної статі

Мстислав Баніка, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі підтвердив у коментарі 24 Каналу, що Дія не перевіряє стать партнера. Однак зареєструвати шлюб можуть тільки особи різної статі.

"При подачі заявки на послугу Дія не перевіряє стать партнера. Тому через Дію можуть подати Заяви на шлюб особи будь-якої статі. Але наразі згідно із Сімейним кодексом України шлюб можуть зареєструвати лише особи різної статі, тому ДРАЦС відхилить Заяву на шлюб від осіб однієї статі", – сказав Банік.