Один из молодоженов, Виталий Царюк, сообщил в своем фейсбуке о решении подать заявку на брак. Царюк является членом мониторинговой сети правозащитного ЛГБТ Центра "Наш мир".

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ЛГБТ-пари отказали в регистрации брака

Виталий рассказал, что они решили подать заявку на брак в Дії, поскольку приложение не проверяет пол заявителей. Пара не лелеяла напрасных надежд и понимала, что им придет отказ. В итоге именно так и вышло.

Виталий Царюк в комментариях под сообщением опубликовал скриншот с текстом отказа.



ЛГБТ-пари отказали в регистрации брака / Скриншот

"Конечно, мы не живем в мире розовых пони. Заявка рассматривается в сутки, после чего нам придет отказ, и мы это понимаем. Но так хотелось немного почувствовать себя равноценным человеком", – писал Виталий.

Виталий сообщил, что они с Виктором уже имеют отношения в течение семи лет, но у их партнерства нет ни одного официального статуса от государства. Это означает, что он не имеет права получить результаты медицинского обследования своего партнера, так как эти данные конфиденциальны и сообщаются только женихам в соответствии с Семейным кодексом.

Я все еще не могу быть вписан в семейную страховку партнера. В случае моей смерти Виктору нужно будет уплатить налог 5% от стоимости моего имущества (а в случае дома это очень дорого), что ему перейдет по завещанию, которое нужно заключить за деньги, чего не платят люди в зарегистрированном браке. Совместное приобретенное имущество за эти 7 лет все еще не принадлежат нам обоим. А это – куча техники, велосипеды и один недостроенный дом,

– объяснил Виталий Царюк.

В Дії могут зарегистрировать брак только лица разного пола

Мстислав Баника, руководитель развития электронных услуг в Минцифри подтвердил в комментарии 24 Канала, что Дія не проверяет пол партнера. Однако зарегистрировать брак могут только лица разного пола.

"При подаче заявки на услугу Дія не проверяет пол партнера. Поэтому через Дію могут подать Заявления на брак лица любого пола. Но теперь согласно Семейному кодексу Украины брак могут зарегистрировать только лица разного пола, поэтому ДРАЦС отклонит Заявление на брак от лиц одного пола", – сказал Баник.