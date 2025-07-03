Суд визнав право Зоряна вивезти з собою у дипломатичне відрядження за кордон свого парнера, що є нормальною практикою у таких випадках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську організацію "Інсайт".

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В Україні вперше у судовому порядку визнали одностатеві стосунки між чоловіками

Дипломата Зоряна Кіся у червні 2024 року призначили першим секретарем українського посольства в Ізраїлі. Призначення передбачало довготривале відрядження за кордон.

Зорян хотів узяти з собою свого чоловіка Тимура Левчука, але у Міністерстві закордонних справ відхилили його прохання. Відомство послалося на законодавство України, яке визнає шлюбом виключно союз між чоловіком та жінкою.

Кісь звернувся до суду, щоб той визнав фактичні шлюбні відносини між ним та Левчуком, тобто проживання однією сім'єю без офіційного узаконення.

Деснянський суд спершу не хотів відкривати провадження. Коли справа дійшла до Верховного Суду, тоді той зобов'язав першу інстанцію розглянути позов.

Процес почався 7 травня, а 10 червня суд ухвалив рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю – фактичних шлюбних відносин.

Разом пара проживає з 2013 року. Ба більше, 2017 року Зорян і Тимур провели весільну церемонію в Україні й уклали офіційний шлюб у США у 2021 році.

У рішенні суд спирався на Конституцію, а також практику Європейського суду з прав людини, зокрема у справі проти України.

Це рішення створює важливий прецедент у справі правового визнання одностатевих стосунків в Україні. На тлі відсутності законодавчо закріплених інститутів (реєстрованих партнерств чи одностатевих шлюбів, – 24 Канал), судове визнання факту сімейних відносин – це наразі єдиний інструмент захисту прав таких пар,

– наголосили в "Інсайті".

Реакція подружжя на рішення суду

Рішення суду дещо здивувало подружжя.

Відверто кажучи, ми не очікували, що суд визнає наявність фактичних шлюбних відносин між нами", – розповів "УП. Життя" Зорян Кісь.

У рішенні суду навіть були такі рядки: "будучи пов’язані спільним побутом, який ґрунтується на спільному бюджеті, почуттях взаємоповаги та любові один до одного".

Рішення суду набуде чинності 10 липня. Кісь вважає, що представники консервативних кіл почнуть тиск на МЗС.

Кісь додав, що ГО "Точка опори", виконавчим директором якої є Тимур Левчук, підготувала законопроєкт №9103 про цивільні партнерства. Його рекомендував до прийняття Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, але у владі немає політичної волі його ухвалювати.