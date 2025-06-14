В акції взяли участь митці, активісти, військові, посли іноземних держав, молодь, а також активісти з KharkivPride. Були й ті, хто приїхав з інших міст, передає 24 Канал.

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Як у Києві проходив Марш рівності

За порядком під час проведення "Маршу рівності" слідкували правоохоронці. Їх було стільки ж, скільки і учасників ходи, яких зареєструвалося близько 800 осіб. Перед ним правозахисні організації звітували про збільшення кількості нападів на ґрунті ненависті.

Як пройшов Марш рівності у Києві / Фото Денис Булавін / hromadske

Зауважимо, що цьогорічний маршрут був коротким. Він стартував біля станції метро "Театральна", учасники пройшлися вулицями Богдана Хмельницького та Чикаленка.

Також на "Марші рівності" можна було помітити і військових.

Ветеран прокоментував свою участь у Марші рівності: дивіться відео

Я добровільно став на захист країни. Тепер я хочу, щоб вона стала на захист моїх прав,

– сказав ветеран.

Також на події була присутня окрема дипломатична колона під проводом посолки Канади. Учасники заходу вигукували гасла "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Права, рівність – їх не здобувають, а вибивають".

Марш рівності у Києві: дивіться відео

Зауважимо, що однією з цілей акції був збір коштів на підтримку українського війська – зокрема на ініціативу "русоріз" Сергія Стерненка. Також Учасники ходи закликали до ухвалення законів про боротьбу з проявами дискримінації та про цивільні партнерства.

Водночас представники "Правої молоді" та "Карпатської січі" пройшлися з Майдану Незалежності у бік Прайду із закликами не ухвалювати відповідні законопроєкти задля підтримки традиційних цінностей.

Противники Маршу рівності влаштували власну ходу / Фото Денис Булавін / hromadske

У них були банери з написом "Хода на захист сім’ї, дітей та України" і "Всі разом, всі за сім’ю".