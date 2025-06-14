В акции приняли участие художники, активисты, военные, послы иностранных государств, молодежь, а также активисты из KharkivPride. Были и те, кто приехал из других городов, передает 24 Канал.
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Как в Киеве проходил Марш равенства
За порядком во время проведения "Марша равенства" следили правоохранители. Их было столько же, сколько и участников шествия, которых зарегистрировалось около 800 человек. Перед ним правозащитные организации отчитывались об увеличении количества нападений на почве ненависти.
Как прошел Марш равенства в Киеве / Фото Денис Булавин / hromadske
Заметим, что нынешний маршрут был коротким. Он стартовал возле станции метро "Театральная", участники прошлись по улицам Богдана Хмельницкого и Чикаленко.
Также на "Марше равенства" можно было заметить и военных.
Ветеран прокомментировал свое участие в Марше равенства: смотрите видео
Я добровольно стал на защиту страны. Теперь я хочу, чтобы она стала на защиту моих прав,
– сказал ветеран.
Также на событии присутствовала отдельная дипломатическая колонна под руководством посолки Канады. Участники мероприятия выкрикивали лозунги "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Права, равенство – их не приобретают, а выбивают".
Марш равенства в Киеве: смотрите видео
Заметим, что одной из целей акции был сбор средств на поддержку украинского войска – в частности на инициативу "русориз" Сергея Стерненко. Также участники шествия призвали к принятию законов о борьбе с проявлениями дискриминации и о гражданских партнерствах.
В то же время представители "Правой молодежи" и "Карпатской сечи" прошлись с Майдана Независимости в сторону Прайда с призывами не принимать соответствующие законопроекты для поддержки традиционных ценностей.
Противники Марша равенства устроили собственное шествие / Фото Денис Булавин / hromadske
У них были баннеры с надписью "Шествие в защиту семьи, детей и Украины" и "Все вместе, все за семью".