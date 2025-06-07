Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Киевской Митрополии ПЦУ.

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В ПЦУ отреагировали на мероприятие "КиевПрайда"

В ПЦУ заявили, что мероприятие "КиевПрайда" направлено якобы на "поддержку и пропаганду в обществе греха содомии", а также так называемой "гендерной идеологии".

В пресс-службе Киевской Митрополии также вспомнили о кинофестивале квир-кино Sunny Bunny, который состоялся в Страстную пятницу – "священное для христиан время".

Именно поэтому, по словам ПЦУ, проведение ЛГБТ-мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в канун праздника Троицы "не является случайным стечением обстоятельств, а свидетельствует о сознательных провокационных и антицерковных намерениях организаторов".

Киевская Митрополия ПЦУ выражает протест против этой провокации и напоминает, что позиция Православной Церкви относительно самого явления гомосексуализма и его идеологической пропаганды зафиксирована в Декларации Поместного Собора ПЦУ "О негативном отношении к греху содомии (гомосексуализма), его пропаганды в обществе, к гендерной идеологии и так называемым однополым бракам (однополым сожительствам)",

– говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что мероприятие "КиевПрайд Парк" должно было состояться в павильоне "КИТ" на территории ВДНХ в Киеве. Однако организаторы отменили его из-за потенциальной угрозы теракта.