Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление украинской общественной организации "КиевПрайд".

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Что известно о нынешнем "КиевПрайде" в этом году

По словам организаторов, "КиевПрайд" выбрал локацию вблизи Министерства иностранных дел, поскольку речь идет о ключевом органе власти, который поддерживает права ЛГБТИК+ и способствует улучшению ситуации с защитой прав человека в Украине.

Программа события претерпит изменения, однако мы будем говорить о важных для всех нас вещах и встретимся в теплом кругу единомышленников/-иц и союзников/-иц,

– говорится в заявлении.

Присоединиться к мероприятию можно с 15:00 по адресу: Михайловская площадь, 1.

Ранее сообщалось, что "КиевПрайд Парк" должен был состояться в павильоне "КИТ" на территории ВДНХ в Киеве. Однако организаторы отменили его из-за угроз и потенциальной угрозы теракта.

В этом году полиция делала все, чтобы отменить наше мероприятие. Даже запугала дирекцию ВДНХ – Национального комплекса "Экспоцентр Украины" и представительниц павильона "КИТ",

– сообщили в "КиевПрайд".

По словам организаторов, одним из вариантов была полная отмена мероприятия, однако впоследствии они приняли решение изменить локацию.

Отмечается, что организация прорабатывает все риски и продолжает коммуникацию с полицией.