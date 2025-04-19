Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

К теме В Киеве была стычка в месте проведения лектория на тему ЛГБТКИА+: там было много полиции

Что известно о столкновении полиции с протестующими в Киеве

Местный корреспондент отмечает, что стычка полиции произошла с представителями организации "Права молодежь". Они протестовали против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny в Киеве возле кинотеатра "Жовтень".

По словам очевидцев митингующие пришли отстаивать "традиционные ценности" к месту, где проходило мероприятие. В конце концов между правоохранителями и митингующими вспыхнула стычка.

По предварительным данным, всех демонстрантов полицейские задержали. Как объяснили правоохранители, это произошло "для проверки документов".

В Киеве произошла стычка между полицией и протестующими против кинофестиваля ЛГБТК+ Sunny bunny / Видео Суспільного

Сейчас в полиции не комментировали по количеству людей, которое задержали, а также что именно происходило на месте происшествия.

Стоит отметить, что организация "Правая молодежь" накануне фестиваля объявляла, что будет собираться возле кинотеатра "Жовтень". Там говорили, что к акции должны были присоединиться "дружественные националистические и консервативные организации".

К слову, фестиваль квир-кино Sunny bunny проходит в Киеве с 18 по 25 апреля. Незадолго до начала фестиваля в сети обратили внимание на то, что его даты совпадают с Пасхой, что вызвало дискуссии относительно уместности такого выбора.

В ответ организаторы объяснили, что даты были определены заранее в соответствии с международным фестивальным календарем и традиционно приходятся на вторую половину апреля. Также организаторы утверждают, что уважают различные вероисповедания и не имели целью "хайпонуть".