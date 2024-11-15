В организации говорят, что не проверили даты, когда планировали мероприятие, и сожалеют о своей ошибке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "КиевПрайд".

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Как отреагировали в "КиевПрайд"

Фестиваль "Квир-пропаганда фест" в Киеве должен был состояться 23 и 24 ноября. День памяти жертв Голодоморов приходится на четвертую субботу ноября, в этом году – 23 ноября. В организации признают, что даты на этапе планирования не проверили.

Вы правы -- мы ошиблись. Готовя "Квир-пропаганда фест" мы действительно не проверили дату. Впоследствии мы увидели, скольких людей из сообщества и партнеров возмутило наше решение. (...) Нам обидно, что некоторые восприняли фест как знак пренебрежения к украинской трагедии.

– говорят организаторы.

Организаторы отмечают, что мероприятие имеет просветительский и благотворительный характер, а не развлекательный, и они планируют провести его в другое время.

Решение провести фестиваль в День памяти жертв Голодомора вызвало волну критики среди украинцев. Украинцы, в частности представители ЛГБТК+ сообщества, призвали организаторов уважать национальные трагические даты и перенести мероприятие.

Организаторы согласовывают новые даты проведения мероприятия и анонсируют их позже.