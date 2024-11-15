У організації кажуть, що не перевірили дати, коли планували захід, і шкодують про свою помилку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "КиївПрайд".

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Як відреагували у "КиївПрайд"

Фестиваль "Квір-пропаганда фест" у Києві мав відбутися 23 та 24 листопада. День пам'яті жертв Голодоморів припадає на четверту суботу листопада, цьогоріч – 23 листопада. У організації визнають, що дати на етапі планування не перевірили.

Ви маєте рацію – ми схибили. Готуючи "Квір-пропаганда фест" ми справді не перевірили дату. Згодом ми побачили, скількох людей зі спільноти та партнерів обурило наше рішення. (...) Нам прикро, що дехто сприйняли фест як знак зневаги до української трагедії.

– кажуть організатори.

Організатори зазначають, що захід має просвітницький та благодійний характер, а не розважальний, і вони планують провести його в інший час.

Рішення провести фестиваль у День пам’яті жертв Голодомору викликало хвилю критики серед українців. Українці, зокрема представники ЛГБТК+ спільноти, закликали організаторів поважати національні трагічні дати та перенести захід.

Організатори узгоджують нові дати проведення заходу та анонсують їх згодом.