Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что на локации работала психолог, которая могла помочь участникам найти первые шаги к решению проблем. Также здесь была зона бракосочетаний, где могли символически пожениться любые пары.

Читайте также Впервые за время полномасштабной войны: "КиевПрайд" проведет Марш Равенства в столице

"Вчера стартовал фестиваль "ХарьковПрайд". Конечно, из-за мер безопасности никаких прайдов на улице, ни одного шествия нельзя сделать. Это, в частности, из-за обстрелов. Поэтому фестиваль проходил на небольшой локации, почти в укрытии", – сказала она.

Обратите внимание! "ХарьковПрайд" – это ЛГБТ-событие в Харькове, которое проходит с 2019 года и включает лекции, публичные дискуссии. Ранее также проводили "Марш ХарьковПрайд" – мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Благотворительный фестиваль

Организатор "ХарьковПрайда" Анна Шарыгина отметила, что первое мероприятие – благотворительный фестиваль. Есть разные локации. В частности, можно начать с психологических консультаций.

Этот фестиваль, который проведен при поддержке посольства Нидерландов, также имеет цель собрать деньги на наш сбор, в котором мы выделили Слобожанское направление. Мы собираем на нужды 92-й бригады и на ССО на Сумщине,

– подчеркнула она.

До полномасштабного вторжения участников было гораздо больше. Сейчас количество ограничено локацией, но к "ХарьковПрайду" можно присоединиться и онлайн в социальных сетях. В частности, чтобы поддержать сборы для украинских военных.