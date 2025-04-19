Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Києві була сутичка у місці проведення лекторію на тему ЛГБТКІА+: там було багато поліції

Що відомо про сутичку поліції з протестувальниками у Києві

Місцевий кореспондент зазначає, що сутичка поліції сталася з представниками організації "Права молодь". Вони протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny у Києві біля кінотеатру "Жовтень".

За словами очевидців мітингувальники прийшли відстоювати "традиційні цінності" до місця, де проходив захід. Зрештою між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка.

За попередніми даними, всіх демонстрантів поліцейські затримали. Як пояснили правоохоронці, це сталося "для перевірки документів".

У Києві сталася сутичка між поліцією та протестувальниками проти кінофестивалю ЛГБТК+ Sunny bunny / Відео Суспільного

Наразі у поліції не коментували щодо кількості людей, яку затримали, а також що саме відбувалося на місці події.

Варто зазначити, що організація "Права молодь" напередодні фестивалю оголошувала про те, що збиратиметься біля кінотеатру "Жовтень". Там казали, що до акції мали долучитися "дружні націоналістичні та консервативні організації".

До слова, фестиваль квір-кіно Sunny bunny проходить у Києві з 18 по 25 квітня. Незадовго до початку фестивалю в мережі звернули увагу на те, що його дати збігаються з Великоднем, що викликало дискусії щодо доречності такого вибору.

У відповідь організатори пояснили, що дати були визначені заздалегідь відповідно до міжнародного фестивального календаря й традиційно припадають на другу половину квітня. Також організатори стверджують, що шанують різні віросповідання й не мали на меті "хайпонути".