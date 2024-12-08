На місці також було багато поліції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську організацію "КиївПрайд".

До теми ЛГБТК+ фестиваль у Києві перенесуть: попередня дата проведення обурила українців

Що відомо про сутички біля Золотих воріт у Києві

У своєму інстаграмі в громадській організації оголосили, що захід на тему ЛГБТКІА+ скасовується, а також закликали людей, що хотіли його відвідати, не наближатися до місця проведення – простору Office Repair Together.

Далі у "КиївПрайд" розповіли, що невідомі напали на місце, де збиралися провести лекторій. Також ці люди, ймовірно, нападали на поліцейських, намагаючись прорвати обмежувальний кордон, і кидали димові гранати.

Всі, хто під час нападу опинились на місці проведення події, наразі евакуйовані,

– заявили в організації.

Там також наголосили, що вважають дії нападників не тільки протиправними, а й антиукраїнськими. Наразі команда "КиївПрайду" готує відповідну заяву щодо цього інциденту. В ГО подякували простору Office Repair Together за підтримку та можливість зберегти спокій.

У Києві сталася сутичка поблизу місця проведення лекторію на тему ЛГБТКІА+ / Відео "КиївПрайду"

Інформацію про сутички в районі станції метро "Золоті ворота" також підтвердила у коментарі 24 Каналу заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок.

"Працівники поліції, які були на місці, припинили правопорушення. По завершенню заходу всі розійшлися", – зазначила вона.

Наразі на місці події ситуація спокійна.