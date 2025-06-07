Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву української громадської організації "КиївПрайд".

Читайте також 5 найкращих ЛГБТ-фільмів 2024 року, які слід подивитися у місяць прайду

Що відомо про цьогорічний "КиївПрайд"

За словами організаторів, "КиївПрайд" обрав локацію поблизу Міністерства закордонних справ, оскільки йдеться про ключовий орган влади, що підтримує права ЛГБТІК+ та сприяє покращенню ситуації із захистом прав людини в Україні.

Програма події зазнає змін, проте ми будемо говорити про важливі для всіх нас речі та зустрінемось у теплому колі однодумців/-иць і союзників/-иць,

– йдеться в заяві.

Приєднатися до заходу можна з 15:00 за адресою: Михайлівська площа, 1.

Раніше повідомлялося, що "КиївПрайд Парк" мав відбутися в павільйоні "КИТ" на території ВДНГ у Києві. Однак організатори скасували його через погрози та потенційну загрозу теракту.

Цьогоріч поліція робила все, щоб скасувати наш захід. Навіть залякала дирекцію ВДНГ – Національного комплексу "Експоцентр України" та представниць павільйону "КИТ",

– повідомили в "КиївПрайд".

За словами організаторів, одним з варіантів було повне скасування заходу, однак згодом вони ухвалили рішення змінити локацію.

Зазначається, що організація пропрацьовує усі ризики та продовжує комунікацію з поліцією.