Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Київської Митрополії ПЦУ.

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У ПЦУ відреагували на захід "КиївПрайду"

В ПЦУ заявили, що захід "КиївПрайду" спрямований нібито на "підтримку і пропагування в суспільстві гріха содомії", а також так званої "гендерної ідеології".

У пресслужбі Київської Митрополії також згадали про кінофестиваль квір-кіно Sunny Bunny, який відбувся в Страсну п'ятницю – "священний для християн час".

Саме тому, за словами ПЦУ, проведення ЛГБТ-заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень свята Трійці "не є випадковим збігом обставин, а свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів".

Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації та нагадує, що позиція Православної Церкви щодо самого явища гомосексуалізму та його ідеологічного пропагування зафіксована у Декларації Помісного Собору ПЦУ "Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)",

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захід "КиївПрайд Парк" мав відбутися в павільйоні "КИТ" на території ВДНГ у Києві. Однак організатори скасували його через погрози та потенційну загрозу теракту.