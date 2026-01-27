Про це заявив глава держави під час розмови із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Що Зеленський сказав про вступ України до ЄС?

У вівторок, 27 січня, Володимир Зеленський проінформував Штокера про нещодавні перемовини України, Росії та США в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами президента, основний фокус спілкування делегацій був саме на військових питаннях, втім також обговорювалася тема гарантій безпеки для України. У цьому контексті вступ України до ЄС розглядається як одна з ключових безпекових гарантій не лише для держави, а й для усієї Європи.

Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам,

– продовжив Зеленський.

Глава держави назвав конкретний орієнтир вступу України до Євросоюзу – 2027 рік. Зеленський висловив надію, що європейські партнери підтримають таку позицію Києва.

Водночас президент запросив канцлера Австрії відвідати Україну для продовження діалогу вже під час особистої зустрічі.

Як європейські країни реагують на такий швидкий вступ України до ЄС?