Про це заявив глава держави під час розмови із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
Дивіться також Ключовий пункт мирного плану: Вучич сказав, хто проти вступу України до ЄС у 2027 році
Що Зеленський сказав про вступ України до ЄС?
У вівторок, 27 січня, Володимир Зеленський проінформував Штокера про нещодавні перемовини України, Росії та США в Об'єднаних Арабських Еміратах.
За словами президента, основний фокус спілкування делегацій був саме на військових питаннях, втім також обговорювалася тема гарантій безпеки для України. У цьому контексті вступ України до ЄС розглядається як одна з ключових безпекових гарантій не лише для держави, а й для усієї Європи.
Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам,
– продовжив Зеленський.
Глава держави назвав конкретний орієнтир вступу України до Євросоюзу – 2027 рік. Зеленський висловив надію, що європейські партнери підтримають таку позицію Києва.
Водночас президент запросив канцлера Австрії відвідати Україну для продовження діалогу вже під час особистої зустрічі.
Як європейські країни реагують на такий швидкий вступ України до ЄС?
В ЄС вже відкрито говорять про можливість вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.
22 січня на неформальному саміті ЄС лідерам вже представили "конфіденційний документ", що передбачає вступ України до ЄС до 2027 року.
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що ідею вступу України до ЄС, як пункту мирного плану, підтримають не усі країни Євросоюзу. "Точно не погодяться Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина", – додав Вучич. Водночас він зазначив, що реалізація такого швидкого сценарію для Києва вимагатиме від Європи суттєвих змін у процедурі прийняття нових держав до Союзу.