Об этом заявил глава государства во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.
Что Зеленский сказал о вступлении Украины в ЕС?
Во вторник, 27 января, Владимир Зеленский проинформировал Штокера о недавних переговорах Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам президента, основной фокус общения делегаций был именно на военных вопросах, впрочем также обсуждалась тема гарантий безопасности для Украины. В этом контексте вступление Украины в ЕС рассматривается как одна из ключевых гарантий безопасности не только для государства, но и для всей Европы.
Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасностному, технологическому и экономическому вкладам,
– продолжил Зеленский.
Глава государства назвал конкретный ориентир вступления Украины в Евросоюз – 2027 год. Зеленский выразил надежду, что европейские партнеры поддержат такую позицию Киева.
В то же время президент пригласил канцлера Австрии посетить Украину для продолжения диалога уже во время личной встречи.
Как европейские страны реагируют на такое быстрое вступление Украины в ЕС?
В ЕС уже открыто говорят о возможности вступления Украины в ЕС по упрощенной процедуре.
22 января на неформальном саммите ЕС лидерам уже представили "конфиденциальный документ", предусматривающий вступление Украины в ЕС до 2027 года.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что идею вступления Украины в ЕС, как пункта мирного плана, поддержат не все страны Евросоюза. "Точно не согласятся Польша, Чехия, Венгрия и Словакия", – добавил Вучич. В то же время он отметил, что реализация такого быстрого сценария для Киева потребует от Европы существенных изменений в процедуре принятия новых государств в Союз.