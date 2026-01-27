Об этом заявил глава государства во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Смотрите также Ключевой пункт мирного плана: Вучич сказал, кто против вступления Украины в ЕС в 2027 году

Что Зеленский сказал о вступлении Украины в ЕС?

Во вторник, 27 января, Владимир Зеленский проинформировал Штокера о недавних переговорах Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам президента, основной фокус общения делегаций был именно на военных вопросах, впрочем также обсуждалась тема гарантий безопасности для Украины. В этом контексте вступление Украины в ЕС рассматривается как одна из ключевых гарантий безопасности не только для государства, но и для всей Европы.

Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасностному, технологическому и экономическому вкладам,

– продолжил Зеленский.

Глава государства назвал конкретный ориентир вступления Украины в Евросоюз – 2027 год. Зеленский выразил надежду, что европейские партнеры поддержат такую позицию Киева.

В то же время президент пригласил канцлера Австрии посетить Украину для продолжения диалога уже во время личной встречи.

Как европейские страны реагируют на такое быстрое вступление Украины в ЕС?