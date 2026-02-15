Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, что Украине чрезвычайно важно в конце концов вступить в ЕС. Сейчас наше государство может оказаться на месте других стран Востока Европы, когда они присоединялись к Евросоюзу.

Какие могут быть проблемы?

По мнению Добрянского, некоторые страны Восточной Европы будут сопротивляться вступлению Украины в ЕС. Все это уже происходило раньше, когда они сами туда присоединялись.

Когда страны Восточной Европы вступили в ЕС, то у некоторых западных стран были волнения из-за того, что их рабочие места "уйдут" на Восток из-за более дешевой рабочей силы. То же самое будет с Украиной. Там дешевле фермерство. Да и все дешевле,

– отметил Добрянский.

Те же Венгрии, Польше, Словакии сейчас важно думать над тем, как они изменят свою экономику с вступлением Украины в ЕС. Они могут сконцентрироваться на конкретных отраслях, как это в свое время сделали страны Запада Европы.

Думаю, что Украина станет членом ЕС независимо от того, будет война в 2027 году или нет. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы война не продолжалась до 2027 года,

– сказал Добрянский.

Обратите внимание! Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина уже выполнила все необходимые шаги для начала переговорного процесса о вступлении в ЕС.

Вступление Украины в ЕС: насколько это реально