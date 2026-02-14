Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины.

Смотрите также Мы очень часто слышали, что что-то "невозможно": Тихий ответил реально ли вступление Украины в ЕС до 2027 года

Возможно ли вступление Украины в ЕС в ближайшее время?

По словам Тихого, Украина уже выполнила ключевые требования для открытия кластеров и фактического начала переговоров о вступлении в ЕС. Хотя формальное открытие некоторых этапов до сих пор не состоялось, Киев продолжает работать над процедурными моментами параллельно, даже без официального запуска процесса.

Когда появится возможность формально закрепить результаты, весь пройденный путь будет подтвержден. Это позволяет не терять времени из-за политических преград.

Я убежден, что это временное явление. Вступление Украины в Европейский Союз – это уже фактически сформированная реальность. В Брюсселе и других столицах ЕС это понимают и уже просчитывают количество депутатов от Украины в Европарламенте, изменения в институтах, механику работы. Процесс необратим, он уже на своих рельсах,

– добавил спикер.

Тихий убежден, что сейчас важно разработать механизм ускоренного вступления Украины в ЕС, даже если некоторые вопросы требуют дополнительных проработок. Главное, говорит спикер, политически закрепить статус Украины как члена Европейского союза – это сделает невозможным попытки России отделить страну от европейского пространства и будет иметь принципиальное значение для безопасности и стабильности государства.

Членство в ЕС как гарантии безопасности: что известно?