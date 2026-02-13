Об этом представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Актуально Мюнхенская конференция – что готовит Украина? Представитель МИД Георгий Тихий о вступлении в ЕС, переговоры с РФ и Арктическую стратегию
Как Тихий оценивает вероятность вступления Украины в ЕС в ближайшее время?
Реалистичность этой цели в некоторых кругах пока вызывает сомнения.
С одной стороны, Украина уже выполнила значительную часть необходимых шагов и "домашнего задания" для открытия переговорных кластеров, то есть для фактического старта вступительного процесса. Работа над реформами продолжается параллельно, даже несмотря на формальные препятствия, заверил Тихий.
С другой стороны, главным препятствием остается блокирование со стороны Венгрии – политическое и не связанное с выполнением критериев.
Это стратегия правительства Виктора Орбана по блокированию этого процесса. Именно это и является тем препятствием, о котором вы спрашиваете. Но мы работаем над тем, чтобы ее снять,
– подчеркнул Тихий.
"За годы полномасштабной войны, мы очень часто слышали, что что-то "невозможно", а потом это становилось возможным", – пояснил спикер. Он также уточнил, что Украина параллельно с официальными процедурами ведет неформальную работу с ЕС: прорабатывает кластеры и проходит этапы без формального старта.
Поэтому когда блокада Венгрии исчезнет, по словам Тихого, уже пройденное просто зафиксируют – чтобы не терять время.
В Брюсселе и других столицах ЕС это понимают и уже просчитывают количество депутатов от Украины в Европарламенте, изменения в институтах, механику работы. Процесс необратим, он уже на своих рельсах. Максимум, чего могут достичь такие действия, – это определенное затягивание времени,
– пояснил спикер.
Как в Европе относятся к членству Украины в ЕС?
Недавно Кая Каллас анонсировала перечень возможных уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального мирного соглашения по войне в Украине. Среди ключевых пунктов этого списка, по информации источников, – обязательное возвращение всех похищенных и незаконно депортированных украинских детей, а также существенное ограничение численности и размещения российских вооруженных сил на определенных территориях.
Со своей стороны министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя перспективы вступления Украины в ЕС, заявил, что определение конкретных сроков этого процесса требует отдельных, тщательных переговоров и дополнительной подготовительной работы со стороны как Украины, так и стран Евросоюза