Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 января. Об этом сообщает dpa.

Что сказал Мерц о членстве Украины в ЕС?

Согласно обнародованной информации, на днях немецкий канцлер после переговоров со своими партнерами по коалиции в Берлине заявил, что о вступлении Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года "не может быть и речи".

Это невозможно,

– сказал он.

По его мнению, любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сперва соответствовать Копенгагенским критериям, что обычно длится несколько лет. Но он признал, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению.

"Мы можем медленно приближать Украину к Европейскому Союзу... Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", – подчеркнул канцлер Германии...

Также Фридрих Мерце заявил о тесной координации с делегациями США и Украины, с которыми совместно подготовили документы, отметив, что "хорошо, что сейчас проводятся прямые переговоры между Украиной и Россией".

"Мы сопровождаем эти переговоры большой поддержкой и большой надеждой, что они завершатся как можно скорее", – добавил он.

Что этому предшествовало?