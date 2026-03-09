Об этом 8 марта во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил новый премьер Нидерландов Роб Йеттен.

Смотрите также Важный сигнал для Украины: детали визита нового премьера Нидерландов в Киев

Когда будут известны сроки вступления Украины в ЕС?

Йеттен сообщил, что вопрос точных сроков вступления Украины в Евросоюз решится в течение ближайших месяцев, поскольку европейские страны планируют провести соответствующие дебаты.

В то же время премьер выразил четкую позицию Нидерландов относительно вступления Украины в ЕС.

Абсолютно четко понятно для Нидерландов, что будущее Украины – в Европе. Украина должна стать в результате этого процесса членом ЕС. Украина продолжает идти по пути реформ, и я абсолютно поражен объемом того, что удалось сделать за последние несколько лет, несмотря на времена войны, проводя все необходимые реформы для обретения членства ЕС,

– сказал глава правительства Нидерландов.

К слову, 24 февраля, во время пресс-конференции в Киеве, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС, хотя ранее обсуждался вопрос вступления до 2027 года. В то же время президент отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину на пути к реформам, которые нужны для членства.

Что о вступлении Украины в ЕС говорят в Европе?