Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС во время пресс-конференции в Киеве.

Когда Украина может стать членом ЕС?

Президент Еврокомиссии отметила, что Украина демонстрирует впечатляющие темпы проведения непростых реформ, несмотря на войну. Она подчеркнула, что прогресс, которого достигает Украина, является чрезвычайным.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит поддерживать Украину на пути реформ, необходимых для членства, однако устанавливать конкретные даты вступления невозможно.

Журналисты поинтересовались, может ли Украина присоединиться к ЕС до 2027 года. В ответ фон дер Ляйен сказала, что понимает желание украинцев иметь четкую дату вступления. Она объяснила, что Украина определила 2027 год своим ориентиром, чтобы быть готовой к вступлению в ЕС к тому времени.

Впрочем, со стороны Евросоюза конкретных сроков нельзя гарантировать.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина планирует быть технически готовой к вступлению в ЕС до 2027 года. Президент отмечал, что в мирном соглашении с Россией должна быть указана четкая дата вступления, чтобы избежать блокирования евроинтеграции Украины с ее стороны в будущем.

Мне известно, что Путин будет пытаться блокировать наше членство в будущем. Я не хотел бы, чтобы наша страна и наши люди, которые проходят через все эти вызовы полномасштабной войны, оставались в том же статусе, что и сейчас,

– сказал президент во время совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен.

В интервью The Financial Times Зеленский призвал Европейский Союз прекратить промедление и официально зафиксировать дату вступления Украины в блок.

Я хочу дату. Я прошу об этом. Нельзя допустить, чтобы следующие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, при которой Россия блокирует членство Украины в ЕС в течение 50 лет,

– говорил политик.

Что известно о возможности ускоренного вступления Украины в ЕС?