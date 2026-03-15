Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Как Ушаков ответил французам?
По информации издания, в феврале в Москву прибыли советники президента Франции – Бертран Бюшвальтер и Эммануэль Бонн. Во время встреч французская сторона настаивала, что Россия должна согласиться на участие европейских партнеров Украины в переговорном процессе по миру.
Впрочем, как рассказал один из высокопоставленных европейских дипломатов, реакция Ушакова была резкой и фактически сводилась к тому, что Москва не заинтересована в таком предложении.
Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: "Извините, на самом деле не имеем, идите нах*й",
– рассказал высокопоставленный европейский дипломат.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Financial Times заявил, что, по его мнению, европейские страны не способствуют мирному урегулированию.
"Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких положительных сигналов. Поэтому не услышал ничего положительного. К сожалению, европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы ошибаются с точки зрения собственного будущего", – сказал Песков.
Американский президент Дональд Трамп потерял интерес к мирным переговорам по Украине из-за сосредоточения на операции против Ирана.
В то же время страны ЕС проинформировали о задержках американского оружия, особенно это касается средств ПВО, поскольку США предоставляют приоритет заказчикам с Ближнего Востока.
По мнению Киева, российская сторона тоже "несерьезно" относится к прекращению войны, о чем свидетельствует ее настойчивость в требованиях на мирных переговорах.