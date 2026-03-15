Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как Ушаков ответил французам?

По информации издания, в феврале в Москву прибыли советники президента Франции – Бертран Бюшвальтер и Эммануэль Бонн. Во время встреч французская сторона настаивала, что Россия должна согласиться на участие европейских партнеров Украины в переговорном процессе по миру.

Впрочем, как рассказал один из высокопоставленных европейских дипломатов, реакция Ушакова была резкой и фактически сводилась к тому, что Москва не заинтересована в таком предложении.

Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: "Извините, на самом деле не имеем, идите нах*й",

– рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Financial Times заявил, что, по его мнению, европейские страны не способствуют мирному урегулированию.

"Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких положительных сигналов. Поэтому не услышал ничего положительного. К сожалению, европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы ошибаются с точки зрения собственного будущего", – сказал Песков.

