Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие рассказал 24 Каналу, что украинский президент выступил перед членами британского парламента. Он в очередной раз обратил внимание на войну в Украине, ведь возникает впечатление, что мир сейчас больше сосредоточен на противостоянии США и Израиля против Ирана.

На что Зеленский обратил внимание в Британии?

Ведущий 24 Канала подчеркнул, что во время речи Зеленский отметил, что Украина имеет исключительные возможности по перехвату вражеских дронов.

Это прозвучало в контексте противостояния на Ближнем Востоке. Все потому, что Соединенные Штаты Америки и союзники потратили много дорогого оружия для противодействия дешевым иранским беспилотником.

Президент Украины в британском парламенте говорил об иранской угрозе и необходимости противодействия всем авторитарным государствам в этом мире,

– сказал Даниэль Ткие.

Зеленский отметил, что Иран еще несколько лет назад начал производство ударных дронов, которые после модернизации стали еще опаснее, чем некоторые ракеты.

Украине из-за войны, которую начала Россия, пришлось научиться, как защищаться от такого иранского оружия. Все потому, что Иран годами помогает россиянам наносить удары по украинским городам.

Иран предоставил России технологию для производства "Шахедов", потом Россия их модернизировала и сейчас мы имеем доказательства того, что иранские "Шахеды", которые используют в регионе (на Ближнем Востоке – 24 Канал) имеют российские компоненты,

– сказал президент Украины.

По его словам то, что сейчас происходит вокруг Ирана не является для нашего государства далекой войной.

Если зло победит, то эволюция войны преодолеет любое расстояние на земле. Никакой океан не поможет, никакая пустыня, ни горы. Вот почему стоит помогать защищать жизнь, ведь режимы в России и Иране – братья по ненависти. Они являются братьями по оружию,

– высказался Зеленский.

Таким образом украинский президент призвал партнеров и дальше продолжать активную помощь Украине, ведь это будет способствовать противостоянию оси зла, которая сейчас сформировалась в мире.

