Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает 24 Канал.

Продолжается ли работа над мирными переговорами?

Тихий отметил, что переговорный трек между Украиной и США и Россией сейчас стоит на паузе из-за конфликта США и Ирана. По его словам, сейчас все внимание американцев сосредоточено на регионе Ближнего Востока. Вместе с тем, представитель добавил, что стороны общаются между собой ежедневно.

Несколько раз уже переносились консультации трехсторонние Украины, России, США. И по состоянию на сейчас они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены,
– заявил Тихий.

В то же время дипломат отметил, что Россия не демонстрирует готовности к дипломатическому урегулированию войны, а скорее делает ставку на достижение собственных целей военным путем. Однако Тихий признал, что это ей пока удается плохо.

Какие заявления относительно мирных переговоров недавно прозвучали?

  • Между россиянами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу возникли споры относительно позиции России в войне против Украины, в частности в переговорах. Глава министерства иностранных дел Лавров настаивает на максималистских требованиях Кремля, тогда как секретарь Совбеза Шойгу заявляет об опасности для всей России из-за атак Украины.

  • Лавров заявил, что Россия не согласится завершить войну, если Украина не выполнит всех ее максималистских требований. Кроме того, российский дипломат отметил, что признание Киевом оккупированных территорий не изменит позицию Кремля.

  • В России раскритиковали потенциальное размещение миротворческих европейских сил на территории Украины, как один из пунктов гарантий безопасности.

  • 18 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна может принять следующий раунд мирных переговоров по войне в Украине.