Об этом сообщил министр иностранных дел Турции, пишет Reuters.
Что сказал Фидан о мирных переговорах?
Хакан Фидан подтвердил эту готовность во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время диалога стороны обсудили возможность организации встречи делегаций Украины и России.
Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической безопасности. В частности, российская сторона подняла тему защиты газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". В Москве заявляют о якобы угрозах этим объектам, однако украинская сторона такие обвинения ранее не подтверждала.
Таким образом, Турция в очередной раз заявляет о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта и способствовать дипломатическому диалогу между сторонами.
Что нового известно о мирных переговорах?
В Кремле наметились разногласия относительно войны против Украины. Тогда как глава МИД Сергей Лавров настаивает на неизменности требований России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу признает ухудшение ситуации безопасности внутри страны из-за ударов Украины и нехватки ПВО.
Лавров заявил, что Кремль не согласится завершить войну против Украины без полного выполнения своих максималистских требований, даже если Киев признает оккупированные территории. Это свидетельствует об отказе России от компромиссного мирного урегулирования и стремлении навязать Украине нейтральный статус.
Силы обороны Украины сохраняют инициативу на отдельных участках фронта и наносят болезненные удары по российской инфраструктуре. Это может заставить Путина сесть за переговоры, заявил полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм.